Sulz a. N. Kraftvolle Farben und Formen geben den gewissen Touch

Grill begann vor sechs Jahren mit der Malerei bei Rainer Müller in Haigerloch. Durch Kurse an verschiedenen Kunstakademien und Unterricht bei namhaften Künstlern vervollkommnete sie ihre Darstellungen. Diese sprechen eine eigene, energiegeladene Sprache auf großen Flächen. Bereits beim Betreten der Ausstellung fällt der Blick auf die "Berührung", der man beim längeren Betrachten tatsächlich nachspüren kann. Eine feine und zugleich kraftvolle Pinselführung von einer Farbgruppe heraus gleitet in die andere, farblich sympathisierende hinein, berührt und setzt sich fort. Der Blick wandert weiter und wird von einem Triptychon in Blau angezogen. Blattgold und Sand verleihen dem leuchtenden Ultramarinblau eine eigene Struktur.

Überhaupt bestechen alle Werke durch eine enorm kräftige Farbaussage. Das ist nicht verwunderlich, wurde die Künstlerin nach eigenem Bekunden "fast mit dem Pinsel geboren", denn sie stammt aus einem Malergeschäft. Vom Vater habe sie das Vergolden gelernt. Und Gold kommt auch in ihren "Lichtblicken" vor, einem gespachtelten Werk auf dunklem Grund und mit Eitempera, das sie selbst herstellt. "Heute habe ich Lust zum Malen. Welche Farbe nehme ich? So fange ich an", erzählt die Künstlerin. Und genau das wird deutlich.

Die Farbe Rot tritt in den Vordergrund. Darauf kann man die Auseinandersetzung mit dunklen Farben und Formen verfolgen, was einem Bild den Titel "Das Streben" verlieh. Dieses Bild ziert inzwischen die Hülle einer Jazz-CD. Power pur spricht aus der "Eruption". Das Rot wird zusammen mit Gelbtönen ganz ruhig beim "Duft der Rose", der sich als Spur aus Marmormehl sichtbar durch einen Rosengarten zieht. Vom Schweren zum Leichten vermittelt "Am Kamin", man kommt zur Ruhe. Die Schönheit des Herbstes wird eingefangen in einem Blatt. Auf Holz gemalt und mit Marmormehl bearbeitet, erhält "Der Herbst" einen altmeisterlichen Touch. Neben abstrakten Formen bestechen auch Blütenbilder. Leuchtende Gelb- und Rottöne für die Strahlkraft in der Natur stehen neben feinen, zarten Blütenblättern einer Kaktusblüte aus lasierendem Acryl. Kälte ist greifbar beim "Winter am See", der durch Sandbeigaben ein unruhiges Eis zeigt.