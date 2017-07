Sulz a. N. Kräftige Erhöhung der Elternbeiträge

Sulz. Reichte bisher eine jährliche Steigerung von drei Prozent aus, so werden für das neue Kindergartenjahr 2017/18 gleich acht Prozent mehr verlangt. Der Grund dafür seien Tarifabschlüsse, die ebenfalls höher ausfielen, teilte Susanne Vögele von der Stadtverwaltung mit. Die übliche Steigerungsrate von drei Prozent könne 2018/19 aber wieder fortgeführt werden.

Bisher zahlten Eltern für das erste Kind in einer Regelgruppe 112 Euro pro Monat. Neu sind ab dem nächsten Kindergartenjahr 121 Euro. Für verlängerte Öffnungszeiten hält die Stadt einen Zuschlag von 25 Prozent gerechtfertigt. Die Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung werden nach den Öffnungszeiten, die in den Kindergärten im Stadtgebiet unterschiedlich sind, berechnet. Das gilt auch für die Kinderkrippen.

Für die Aufnahme von Kindern unter drei Jahren in altersgemischten Gruppen wird ein Zuschlag von 100 Prozent erhoben. "Wir stimmen einer linearen Erhöhung in diesem Jahr nicht zu", kündigte SPD-Fraktionsvorsitzender Klaus Schätzle an. Er beantragte einen Elternbeitrag, der sich nach dem jährlichen Einkommen eines Haushalts richtet. Bis 25 000 Euro soll ein Monatsbeitrag von 70 Euro, ab 45 000 Euro von 90 Euro und ab 80 000 Euro von 160 Euro gelten. Bei nur fünf Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde der SPD-Antrag mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Bürgermeister Gerd Hieber hatte zuvor eingeräumt, dass es solche Modelle in anderen Städten gebe. Allerdings seien Kommunen auch wieder zum alten System zurückgekehrt. Die einkommensabhängigen Kindergartengebühren seien komplex und bürokratisch. Die Konsequenz wäre, dass die Verwaltung eine personelle Aufstockung vorschlagen würde.