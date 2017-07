Sulz a. N. Kostbare Momente des Lebens in den Bildern festgehalten

Die Journalistin Annette Rieger aus Waldachtal führte in die Werke ein. Wer sich bei den heißen Sommertemperaturen nach einer Abkühlung, sehnt, wird beim Besuch der Ausstellung belohnt. Da sind Menschen im Wasser, erfrischende und sonnenklare Momente festgehalten in Öl auf Leinwand. Und genau um solche kostbaren Momente gehe es, in denen sich das Leben manifestiere, sagte Annette Rieger. Mit einem Motiv weiche Reinckens ab und gestatte damit auch einen Blick auf sich selbst. In der Frau, die vor einer Zettelwand stehe und ganz konzentriert auf den einen roten schaue, sehe sie sich selbst. Sie bemühe sich, eine Sache im Blick zu behalten an einem verzettelten Tag. "Wie sind die Menschen und die Dinge wirklich? Wo stehe ich? Welchen Platz nehme ich ein?" Beeinflusst von Manfred Bluth, Professor für Malerei an der Gesamthochschule Kassel, widmete sich die Künstlerin deshalb den Lebensspuren, die sich in Haltung und auf der Haut zeigen. Spuren des ganzen Lebens vermitteln ihre Porträtbilder, richtige Seelenbilder, im hintersten Raum der Ausstellung. Seit rund 20 Jahren arbeitet die Künstlerin als Gerichtszeichnerin und lässt voller Konzentration die Gesichter der Angeklagten entstehen. Faltenwürfe sind seit 30 Jahren ein großes Thema, hauchdünner Stoff, der Menschen umgibt und seine Form verändert wiedergibt, unterstrichen noch durch hohe Bildformate.

In den jüngsten Arbeiten stellt Christine Reinckens den Menschen ins Wasser, seine Form ändere sich, gehe in eine andere über, erläuterte Annette Rieger. Der Weg des Betrachters führe zu einem Schuhregal. Drei Fächer zeigten drei existenzielle Ebenen: oben repräsentative Ausgehschuhe, in der Mitte gemütliche Schlappen für den Alltag und unten die Stiefel als Rüstzeug für den Lebenskampf. Schuhe weisen auch den Weg. Christine Reinckens 41 Bilder zeigen Emotionen, die Bilder gehen unter die Haut, teilweise schonungslos offen. Exzellent genau gemalt, fast wie eine Fotografie ziehen sie den Betrachter richtig an. Die Ausstellung dauert bis 3. September. Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.