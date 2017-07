Sulz a. N. Konzertpause endet heute Abend

Einige Auftritte musste die Band um Bandleader Willi Schmid im Frühjahr absagen. Da kommt man natürlich ins Gerede, und das Ende von "Rübezahl" ist in der Wahrnehmung schneller da als die Tatsachen hergeben. Der Grund für die Zwangspause ist freilich ein ziemlich ernster. Denn Willi Schmid musste sich einer schweren Herzoperation unterziehen, berichtet der Dornhaner Sänger und Moderator Peter Hoferer. Dem Eingriff folgte eine ausgiebige Reha, doch jetzt gilt, so signalisiert Hoferer: alles wieder gut.

Anfang Juni nahmen die "Rübezähler", wie sie sich selbst nennen, ihre Proben wieder auf. Und auch ein Auftritt steht unmittelbar bevor. Diesmal nicht beim Dornhaner Stadtfest, sondern beim Dorffest in Bergfelden, und zwar "in der hoffentlich altbewährten Weise". Die übrigen Bandmitglieder – das sind Stefan Groos, Klaus Peter und eben Peter Hoferer – sind überzeugt, dass ihr "Chef" in Sachen Musikdarbietung wieder an die von ihm gewohnten Leistungen anknüpft. "Rübezahl" ist am heutigen Samstag, 8. Juli ab 19 Uhr in der Ortsmitte in Bergfelden zu erleben.