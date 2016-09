Sulz a. N. Konrektorenstelle wieder besetzt

Sulz. "Meine Wunschkandidatin hat den Zuschlag bekommen", freut sich Rektor Jörg Springmann. Eine Überraschung war es allerdings nicht, dass Sandra Neumann die vakante Stelle übernimmt. Sie hat in den vergangenen Monaten bereits die Aufgaben des Konrektors übernommen.

Die 45-Jährige ist in Vöhringen aufgewachsen, hat am Albeck-Gymnasium in Sulz das Abitur absolviert und anschließend an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg die Fächer Deutsch, Sport und katholische Religion studiert. Ihr Referendariat war an der Realschule Horb.

Sandra Neumann ging nicht gleich in den Schuldienst. Sie arbeitete zuvor bei der Firma Kopf in Bergfelden, übernahm dann die Krankheitsvertretung an mehreren Schulen. 2002 begann sie als Lehrerin an der Realschule in Dunningen, um 2008 an die Lina-Hähnle-Realschule zu wechseln. Mit ein Grund dafür war für die 45-jährige Mutter von zwei Kindern die Heimatnähe. Sie wohnt mit ihrer Familie in Bergfelden.