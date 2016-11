Sulz a. N. Konkrete Kunst und gesellschaftskritische Aspekte

Norbert Stockhus hatte überlegt, Künstler aus der Region Rottweil und Tuttlingen nach Sulz zu holen. Die Ausstellenden sind diesmal der Maler Thomas Finkbeiner aus Denkingen sowie die Bildhauer Reinhard Sigle aus Deißlingen und Willi Bucher, der Bruder von Franz Bucher, aus Fridingen an der Donau. Alle drei sind Mitglieder des Künstlerbunds Baden-Württemberg.

Stockhus hatte zuerst Finkbeiner angesprochen und ihn nach einem Bildhauer gefragt, und der nannte ihm Willi Bucher, bei dem der Lüpertz-Schüler einst selbst eine Ausbildung zum Steinmetz absolviert hatte. Das Problem war allerdings, dass Bucher zwar genug kleiner Plastiken für das Foyer hat, die großen Skulpturen für den Außenbereich aber wegen einer anderen Ausstellung in Rottweil nicht für Sulz zur Verfügung stellen kann. So kam Reinhard Sigle als Dritter im Bunde dazu. Einige seiner Holzplastiken können auch auf dem Vorplatz gezeigt werden. Sigle plane, so Stockhus, außerdem Installationen im Innenraum, unter anderem im Treppenbereich, möglicherweise Arbeiten wie die "Cloud", die er im vergangenen Jahr in der Galerie eines einschlägigen IT-Dienstleisters zeigte.

Überhaupt hat Kunst bei Sigle regelmäßig auch einen politischen, gesellschaftskritischen Hintergrund. Ob "Deutsches Haus", eine Umsetzung der Brandanschläge von Solingen und Mölln, die "Einschläge", die tatsächlich an solche von Granaten erinnern, oder "Aufstiegshilfen", Zitate jener Gegenstände, mit denen Flüchtlinge in Gibraltar und Nordafrika Absperrungen in Richtung Mitteleuropa überwinden wollten, stets wird dieser Aspekt deutlich.