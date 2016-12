Sulz a. N. Kommunales und ethisches Signal

Im Gemeinderat bewege man sich bei Entscheidungen immer zwischen Herz und Verstand. So stehe die Finanzierbarkeit der geplanten Vorhaben an oberster Stelle, was aber nicht in Stillstand münden dürfe. Die freie Spitze von rund 1,1 Millionen Euro sei angesichts der zahlreichen Vorhaben schnell aufgebraucht. Vor allem die Bahnhofsanierung reiße ein nicht für 2017 geplantes Loch in die Kasse. Diese sei aber nötig, da der Bahnhof kein Aushängeschild für Sulz sei.

Als "Schwelbrand, der gelöscht werden konnte" bezeichnete sie das Thema "Red Card". Mit der Anhebung der Feuerwehr-Sätze habe man ein "echtes Zeichen der Wertschätzung" setzen können.

Positiv hob Bitzer-Hildebrandt die Einweihung des Sigmarswanger Bürgerzentrums hervor. Das habe gezeigt, wie wichtig kommunale Zusammenarbeit zwischen den Teilorten sei.