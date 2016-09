Sulz a. N. Knisternde Kinoluft unter lauem Sommerhimmel

Seit einigen Jahren ist das Open-Air-Kino der Stadt in Kooperation mit dem Verein Kinomobil Baden-Württemberg mehr als nur ein Geheimtipp und lockt regelmäßig eine treue Fangemeinde nach Sulz. Das Spätsommerwetter bot heuer beste Voraussetzungen für echtes Open-Air-Flair. Die französische Komödie "Monsieur Claude und seine Töchter" zog daher viele Filmbegeisterte auf den Bahnhofsvorplatz und sorgte für fast voll besetzte Reihen.

In diesem Jahr hatte Stadtmitarbeiterin und Studentin Annika Tittjung zum ersten Mal die Organisation übernommen und freute sich, "dass alles reibungslos klappte". Der Film spreche alle Altersgruppen an, daher hoffe sie auf reichlich Zulauf. Wie schon im vergangenen Jahr sorgte die Volkstanzgruppe Sulz mit Schriftführerin Manuela Klingele an vorderster Front für die kulinarischen Genüsse der Gäste: Bei süßem Popcorn und kühlen Getränken durften es sich die Open-Air-Kino-Begeisterten so richtig gut gehen lassen. Gezeigt wurde die Multikulti-Komödie auf der Drei mal Sieben-Meter Großleinwand, die Peter Renz, Veranstaltungstechniker aus Stuttgart, mit einigen Helfern aufgebaut hatte. Um die Kinotechnik kümmerte sich Renz am Abend dann allein.

Schon seit einigen Jahren werden die Filme nicht mehr von der Filmrolle abgespult. "Mit dem Digital-Projektor wird der Film auf die große Leinwand projiziert," erzählte Renz. Dabei sei die Fehlerrate viel geringer als bei der Darstellung im Kino mit einem analogen Filmprojektor.