Sulz a. N. Kloster inspiriert Schriftsteller

Lisa wendet sich an die junge Polizeibeamtin Annette. Gemeinsam mit Albrecht Ehlers, einem Pfarrer im Ruhestand, und dessen Frau kommen die beiden den wahren Hintergründen auf die Spur und bringen in Erfahrung, dass es an der Internatsschule mehrere mysteriöse Todesfälle gab.

"Wir waren Kinder" heißt der zweite Lokalkrimi von Dietrich Hub. Und wieder ist das Berneuchener Haus Klo­ster Kirchberg einer der Schauplätze, an denen die Geschichte um den verschwundenen Internatsschüler spielt.

Schon in seinem erstem Roman, "Mord auf der Y-Burg", führte Dietrich Hub seine Protagonisten in das Kloster in Sulz, dem der Autor seit seiner Jugend verbunden ist.