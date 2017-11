Sulz a. N. Kleine "Fehler" machen sie perfekt

Als der Bauernmöbel-Trend abnahm, hing er ein wenig in der Luft, erinnert sich der Dürrenmettstetter. Auf der Suche nach Inspirationen für etwas Neues stieß er auf eine Krippe im Tannheimer Tal in den Allgäuer Alpen (Österreich), die er unbedingt nachbauen wollte. Seine erste Krippe trug in Erinnerung an die Inspiration den Namen "Tannheim".

Kaum hatte er begonnen, Krippen zu fertigen, und seine Bekannten davon Wind bekommen, riss der Strom an Begeisterten schier nicht ab.

Das ist nun zehn Jahre her, doch die Nachfrage hat kaum abgenommen. Krippen sind zeitlos, eine Tradition, die sich anfühlt, als sei sie immer schon da gewesen und als würde sie nie sterben. Über die Jahre hinweg hat sich Jäkle seine eigene Handschrift beim Krippenbau angeeignet. Für ihn darf es nicht zu perfekt sein.

Anders als bei seinem Beruf in der Arbeitsvorbereitung kommt es beim Schnitzen darauf an, etwas Eigenes zu schaffen, nicht etwas Makelloses. "Man muss das Genaue ablegen", meint er. Anfangs habe er die Dächer immer flach gemacht, erzählt Jäkle. Mittlerweile bearbeitet er das Holz so, dass kein "Dachziegel" dem anderen gleicht.

Mit viel Liebe zum Detail fertigt er ganze Höfe mit verschiedenen Holzarten, die er unterschiedlich beizt oder anmalt. Die Neigung zum Holz sei wohl irgendwie in der Familie verwurzelt, sagt Jäkle lachend. Sein Sohn Philipp pflanzt Weihnachtsbäume. Einzig den Kunststoff Polystyrol benutzt der Hobbyschnitzer, um Feinheiten wie Mauerstrukturen darzustellen. Wichtig sei bei Krippen auch, dass sie sich nach hinten verjüngen. Besonders auffällig ist das bei der Kastenkrippe. Dort wird der Blick des Betrachters auf einen Punkt, der hinter der Szene zu liegen scheint, gelenkt. So wirkt das Geschehen besonders realistisch und dynamisch.

Die Figuren zu seinen Krippen wählt Jäkle immer individuell aus und bringt sie oft aus dem Urlaub in Südtirol, dem "Krippenmekka", mit. Zwischen 20 und 100 Stunden je nach Größe und Aufwand braucht Jäkle, um eine Krippe in seiner Werkstatt im Keller zu fertigen.

Ausstellung im Dezember

Seit er bei einer Ausstellung in Tettnang an den Schreinermeister Reinhold Amann aus Friedrichshafen geraten ist, hat sich seine Technik noch weiter verfeinert. "Da habe ich erst einmal gesehen, was alles möglich ist", erinnert sich der Dürrenmettstetter an seine damalige Sprachlosigkeit. "Wir haben uns angefreundet und im August bei 30 Grad eine Krippe zusammen gebaut", schildert er kopfschüttelnd. Sein Traum wäre es, einmal mit Amann eine Krippenausstellung im Glatter Wasserschloss zu organisieren, verrät der 61-Jährige.

Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, veranstaltet Jäkle ab 13.30 Uhr ein kleines Krippenmärktle mit Weihnachtsbaumverkauf im Glatter Weg in Dürrenmettstetten. Dort kann er seine Kunst zumindest schon einmal im Kleinen ausstellen.