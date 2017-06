Sulz a. N. Kirchenführer geht jetzt in Druck

Sulz-Bergfelden. Einen älteren Kirchenführer zur Bergfelder Wehrkirche St. Remigius gibt es zwar. Doch nun war es, so Pfarrer Oliver Velm, an der Zeit, ihn neu aufzulegen. Mit dem Kirchenjubiläum, das mit dem Reformationsjubiläum zusammenfällt, gibt es dazu gleich einen doppelten Anlass. Die evangelische Kirchengemeinde hat Kunsthistorikerin Katharina Herrmann und den Burgenforscher Joachim Zeune damit beauftragt, die Baugeschichte der Remigiuskirche zu erforschen. Die Forschungsergebnisse werden in der neuen Broschüre, an der auch der Bergfelder Archivar Siegfried König und Alfred Danner mitgewirkt haben, veröffentlicht.

Die Abhandlung mit vielen Farbbildern über die Remigiuskirche wird vom Regensburger Verlag Schnell und Steiner in einer Auflage von 2000 Exemplaren gedruckt. Erhältlich ist der Kirchenführer zu einem Stückpreis von 4.50 Euro.

Die Gesamtkosten für die Herstellung liegen nach Auskunft von Ortsvorsteher Martin Sackmann bei 13 000 Euro. Neben der Kirchengemeinde beteiligen sich die Stadt, der Landkreis, die Banken und die OEW an der Finanzierung. Hinzu kommen die Einnahmen der Bürgerwanderung im vergangenen Jahr und Spenden der Bergfelder Vereinsgemeinschaft. Sackmann hofft, dass mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung die Remigiuskirche als eine der beeindruckendsten Kirchenburgen im Land noch stärker ins Rampenlicht gerückt wird. Er denkt dabei an Tourismus. Bei der Ausschilderung der Wanderwege auf der Gemarkung wird auf die Wehrkirche hingewiesen. Es könnten auch Führungen angeboten werden. Sackmann: "Wir versuchen, ein paar Leute mehr zu gewinnen, die die Landschaft genießen, sich die Kirche anschauen und die Gastronomie besuchen."