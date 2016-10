Sulz-Dürrenmettstetten (hus). Die Spielvereinigung Dürrenmettstetten lädt von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Oktober, zur alljährlichen Kirbe ins Sportheim ein. Der Freitag beginnt ab 19 Uhr mit dem traditionellen Scholderabend, an dem schwäbische Kost sowie Kebab angeboten wird. Um 21 Uhr öffnet dann die Kellerbar. Am Samstag lädt die Spielvereinigung ab 18 Uhr zur herzhaften Schlachtplatte ein. Der Sonntag steht im Zeichen des Fußballs, es werden die beiden Mannschaften aus Sulz erwartet. Um 11.30 Uhr öffnet der Mittagstisch mit den bekannten traditionellen Köstlichkeiten. An allen Tagen kann wieder um Ringe und Schokolade gescholdert werden.