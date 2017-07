Sulz a. N. Kindheitstraum geht in Erfüllung

Der 25 Jahre alte Hopfauer hat im Hotel Schwanen in Kälberbronn den Beruf des Kochs erlernt. Danach sammelte er in den Küchen verschiedener Häuser weitere Erfahrung. Ein "Highlight" war für ihn seine Stelle als "Chef de Partie" im asiatischen Restaurant des Kreuzfahrtschiffs "AIDA­stella". Ein Jahr lang schipperte auf der Route zwischen Norwegen und Spanien. Seit April arbeitet er wieder bei seinem Lehrmeister im Hotel Schwanen in Kälberbronn.

Ihm zur Seite steht seine Freundin Tanja Klink aus Dettlingen. Die 29-Jährige ist hauptberuflich als Erzieherin tätig und wird die Gäste bedienen. Beide haben nebenberuflich schon im Kiosk des Freibads in Pfalzgrafenweiler zusammengearbeitet. Dies habe ganz gut geklappt, erzählt Tobias Pfau. Deshalb trauen sich die beiden auch die neue Herausforderung zu. Schon immer hatte Tobias Pfau vor, sich einmal selbstständig zu machen. Mit dem Kauf des ehemaligen Gasthauses kann er nun seinen Traum verwirklichen.

Das Gebäude mit seinem Fachwerk stammt aus dem Jahr 1871. Beim Renovieren wurde darauf geachtet, Altes mit Neuem zu kombinieren, um so den Charme des Hauses zu erhalten. Ein alter Holzkohleherd ziert den Gastraum und bietet den Gästen einen Blickfang. Mit den Bildern an den Wänden soll das Ambiente an die traditionellen Wirtschaften von früher erinnern.