Sulz a. N. Kinder üben Seilspringen

Sulz-Fischingen. Seilspringen kann man allein, in der Gruppe oder auch am langen Seil. Um das noch zu erschweren, mussten die Kinder in den Liegenstütz gehen und dann versuchen, den ganzen Körper übers Seil zu bringen.

Anderthalb Stunden übte Jasmin Holzer-Bartosch mit den Grundschülern. Seilspringen sei leicht zu erlernen, meinte sie. Spaß macht’s, wie den Kindern anzusehen war, obendrein auch noch. Dabei merkten sie gar nicht, dass die Hüpferei auch anstrengend ist.

Das Seilspring-Projekt "Skipping-Hearts" ist eine Initiative der Deutschen Herzstiftung, um den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu fördern. Dabei geht es um Prävention: Wer von Kind an einen gesunden Lebensstil pflegt, indem er sich bewegt und gesund ernährt, verringert das Risiko, später am Herz zu erkranken.