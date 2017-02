Sulz a. N. Kinder dürfen ihre Träume ausleben

Sulz-Bergfelden. Zu den Klängen des Jäklelieds, vom Musikverein intoniert, bewegte sich gestern das bunte Heer des närrischen Nachwuchses vom Stocker-Bächle in die Dickeberghalle. Fröhlich winkend wurden die vielen Zuschauer am Straßenrand gegrüßt, die am Ende des Umzugs durch das Spalier der Narrenfreunde in die Halle strömten.

Ein überwältigendes Bild an geballter Ladung Fasnet nahmen die Besuchern auf, als sich alle Hästräger nach dem Einmarsch auf der Bühne präsentierten. Siegbert Mannchen freute sich über eine volle Halle zum Kinderball. Der Musikverein sorgte gleich mit Ohrwürmern und Schunkelliedern für Stimmung. Dabei wurden Jung und Alt von den Kropfern mit Süßigkeiten und anderem Nahrhaften beglückt, aber nur, wenn auf "Jäkle" die passende Kropferantwort kam, und die nicht zu leise. In die Polonaise, angeführt von Hästrägern, durfte sich alles einreihen.

Herzerfrischend tanzte die Minigarde auf "Pippi Langstrumpf". Konzentriert wurden die Beinchen geschwungen, elegante Drehungen gemacht und voller Stolz der Applaus entgegengenommen. Was aus den Tanzanfängen werden kann, zeigte die große Garde mit einem ausgefeilten, rasanten Gardetanz. Kaum war die Bühne frei, nutzte der Narrennachwuchs das Podium. Da tanzte der bärbeißige Seeräuber mit der feinen Dame, der Gärtner mit dem Cowboy, die holde Prinzessin mit der Hexe. Und wenn dadurch das Krönchen rutschte, durfte sich die Mama damit schmücken. Der Ritter mit dem Schwert sorgte für Ordnung. Kinderträume wurden ausgelebt. Alle hatten einen Riesenspaß, besonders als noch Luftballons auf die Bühne gegeben wurden.