Sulz a. N. Kimmich betont: Kunstrasenplatz ist für Renfrizhausen

Nicht so begeistert waren die Ortschaftsräte über die Aussage von Ortsvorsteher Lutz Strobel von der Nachbargemeinde Holzhausen der bezüglich des Kunstrasenplatzes in Konkurrenz zu Renfrizhausen getreten ist. Reiner Kimmich betonte dass im Moment das Gelände in Renfrizhausen nach wie vor für den Bau vorgesehen ist. In Renfrizhausen und Mühlheim gibt es ebenfalls Vereine die sich auf diesen Platz freuen, es gibt die SG Mühlheim-Renfrizhausen, die TG Mühlheim, den TEV Renfrizhausen-Mühlheim, den Ju-Jutsuclub Mühlbachtal und auch den Tisch-Tennisclub Renfrizhausen-Mühlheim die Sport anbieten, auch wenn im Moment der Qualitäts-Unterschied im Fussball recht groß ist. Nach den Informationen von Volker Kauder (CDU) der sich für den Zuschuss von 337 500 Euo eingesetzt hat soll der Kunstrasenplatz in Renfrizhausen gebaut werden da hier auch ein bestehender Bebaungsplan vorhanden ist. Zuletzt wurde der Ausbau der Hallenzufahrt die ebenfalls genehmigt ist, verzögert wegen dem Kunstrasenprojekt. Die Ausage hat in Renfrizhausen viel Ruhe ausgelöst und beschert Ortsvorsteher Reiner Kimmich viel unnötige Arbeit. Das Argument Nähe zur Kernstadt lässt Kimmich nicht gelten, sollten Schüler tatsächlich in einen Bus steigen, dürfte es egal sein ob er nach Holzhausen oder die paar Meter nach Renfrizhausen fährt.

Tobias Gäckle als Ortschaftsrat und Abteilungskommandant bemängelte bei der Sitzung dass beim Feuerwehrgerätehaus kein Handy-Empfang ist und im Ernstfall die Wehrmänner schwer oder gar nicht zu erreichen sind. Reiner Kimmich versprach diesen Misstand bei der Stadt anzusprechen und für eine Verbesserung zu sorgen. Besorgt werden sollte auch eine Krankentrage für das neue Feuerwehr-Fahrzeug, im Moment ist das Fahrzeug in Renfrizhausen das einzige im Stadtgebiet das keine Krankentrage hat.

Klagen hat es vor wenigen Tagen darüber gegeben als der Sondermüll-Lastwagen der Müll-Firma ALBA in Renfrizhausen war. Angegeben ist eine halbe Stunde Abgabezeit. Doch Bürger die nach einer Viertelstunde und mehr ihren Sondermüll vorbeigebracht haben, durften dies fast nicht mehr da die Mitarbeiter der Firma bereits wieder am einpacken waren um rechtzeitig zum nächsten Sammelort zu kommen. Hier sollte die geplante halbe Stunde auch eingehalten werden, die Firma ALBA sollte ihren Mitarbeitern entsprechende Anweisungen geben.

Reiner Kimmich sprach auch die Entwicklung der Dorfmitte an, demnächst gibt es ein Gespräch mit der Planungsgruppe um alle Möglichkeiten durchzusprechen. Auch das Bosch-Areal in das aktuell wieder Bewegung gekommen ist, will Kimmich ansprechen. Nach seinen Informationen soll das Gebäude im vorderen Bereich durch die Familie Bosch abgebrochen werden.

Sulz-Renfrizhausen (ah). Die Ortschaft Renfrizhausen war bisher in der glücklichen Lage mit Klaus Kimmich einen „Hausmeister“ für die Palmenhütte zu haben. Leider hat sich die Situation geändert, Reiner Kimmich, der stellvertretende Ortsvorsteher von Renfrizhausen teilte bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung mit das Klaus Kimmich zum 1. März dieses Jahres aufghehört hat. Aus Sicht der Ortschaftsräte die diese Entscheidung sehr bedauerten, aber aktzeptieren mussten, hatte Kimmich in all den Jahren dieses Amt gewissenhaft versehen und schaute stets nach der Palmenhütte und dem gesamten Platz auf dem es neben der Grillstelle Bänke und Tische gab. In früheren Jahren gab es diverse Zerstörungsaktionen, seither allerdings kaum. Es wird noch ein besonderer Anlass gesucht um Klaus Kimmich gebührend zu verabschieden. Nun gilt es für den Ortsvorsteher und die Ortschaftsräte einen Nachfolger zu suchen, die „Saison“ startet im Mai, der Rast- und Grillplatz mitten im idyllischen Wald wird gerne von Familien, Vereinen und anderen Gruppen in Anspruch genommen.

Reiner Kimmich teilte mit dass im April die Arbeiten der Telekom beginnen im „Haag“ und in der „Brunnenstrasse“ stehen die Arbeiten für das DSL an. Wer sichj näher uinformieren will sollte die Info-Veranstaltung am 06. April in Glatt besuchen.

Weiter teilte der stellvetrtretende Ortsvorsteher mit dass es in der Mühlbachhalle einen Vorfall gegeben hat, eines der Lampengitter ist während einer Übungsstunde des Kindergartens herunter gefallen. „Passiert ist zum Glück nichts“, machte Reiner Kimmich deutlich, doch es wurde sofort reagiert und die kompletten Lampenreihen wurden überprüft und gesichert so dass ein solches Malheur nicht mehr passieren kann.

Eine Abholzung im „Hanfbühl“ für die es Öko-Punkte gibt, ist in Renfrizhausen vorgesehen, der Ortschaftsrat ist auf der Suche nach Vereinen oder einer Arbeitsgemeinschaft die sich um die Arbeiten in diesem Gewann kümmert. Geplant war in diesem Gewann das ehemalige Weideprojekt das es nunmehr nicht mehr gibt, aber trotzdem in Angriff genommen wird. Es gilt noch mit dem Büro Pustal abzuklären was zu tun ist, der Schwarzdorn ist in diesem Bereich sehr m,assiv und wenn nichts getan wird breitet sich dieser immer mehr aus.

Sulz-Renfrizhausen (ah). Die Ortschaft Renfrizhausen war bisher in der glücklichen Lage, mit Klaus Kimmich einen "Hausmeister" für die Palmenhütte zu haben. Reiner Kimmich, der stellvertretende Ortsvorsteher, teilte aber bei der jüngsten Sitzung mit, dass dieser zum 1. März aufgehört habe. Er soll bei einem passenden Anlass noch gebührend verabschiedet werden. Nun gilt es für die Ortschaftsräte, einen Nachfolger zu finden. Ab Mai wird der Rast- und Grillplatz von Familien, Vereinen und anderen Gruppen in Anspruch genommen.

Reiner Kimmich teilte mit, dass im April im "Haag" und der Brunnenstraße die Arbeiten der Telekom für schnelleres Internet beginnen. Am 6. April finde dazu eine Info-Veranstaltung in Glatt statt.

Weiter wurde berichtet, dass in der Mühlbachhalle eines der Lampengitter während einer Übungsstunde des Kindergartens herunter gefallen sei. Passiert sei nichts, doch die Lampenreihen wurden sofort überprüft und gesichert.

Für eine Abholzung im "Hanfbühl" soll es Öko-Punkte geben. Der Ortschaftsrat ist auf der Suche nach einer Gruppe, die sich um die Arbeiten in diesem Gewann kümmert. Geplant war dort das Weideprojekt. Zunächst gelte es, die Ausbreitung des Schwarzdorns einzudämmen.

Nicht gerade begeistert waren die Ortschaftsräte über eine Aussage der Nachbargemeinde Holzhausen, die bezüglich des Kunstrasenplatzes in Konkurrenz zu Renfrizhausen getreten sei. Kimmich betonte, dass das Gelände in Renfrizhausen nach wie vor für den Bau vorgesehen sei. Zuletzt wurde der Ausbau der Hallenzufahrt aufgrund des Kunstrasenprojektes verzögert.

Tobias Gäckle als Ortschaftsrat und Abteilungskommandant bemängelte bei der Sitzung, dass beim Feuerwehrgerätehaus kein Handy-Empfang und die Wehrmänner demnach im Ernstfall schwer zu erreichen seien. Besorgt werden sollte auch eine Krankentrage für das neue Feuerwehr-Fahrzeug. Im Moment ist das Fahrzeug in Renfrizhausen das einzige im Stadtgebiet, das über keine solche verfügt.

Klagen habe es vor wenigen Tagen gegeben, als das Schadstoffmobil in Renfrizhausen war. Angegeben sei eine halbe Stunde Abgabezeit. Doch Bürger, die nach einer Viertelstunde ihren Sondermüll vorbeigebracht hätten, seien beinahe abgewiesen worden, da die Mitarbeiter der Firma bereits wieder beim Einpacken waren, um rechtzeitig zum nächsten Sammelort zu kommen.

Kimmich sprach auch die Entwicklung der Dorfmitte an. Demnächst gebe es ein Gespräch mit der Planungsgruppe, um alle Möglichkeiten durchzusprechen. Auch das Bosch-Areal soll Thema sein.