Sulz a. N. Keine Spur von Lampenfieber bei den Bergfelder Kindern

Anlass dieser Aufführung war ein Besuch der Kinderoper Papageno aus Wien. Ihre Mission ist, Kindern klassische Musik näherzubringen. "Das Theater soll dabei als Ort der Illusion, der Identifikation und der Phantasie erfahrbar werden", formuliert die Kinderoper ihr Ziel.

Dazu reisen Ensemblemitglieder, in diesem Fall Gregor Braun und Lucia Kim, an Schulen und vermitteln den Schülern in einem Workshop Opernliteratur auf leicht verständliche Weise. Ganz ohne Vorbereitung funktioniert das aber nicht, denn bei dem pädagogischen Workshop geht es darum, die Kinder ins Spiel miteinzubeziehen.

Wer sich von den Bergfeldern zur Bühne berufen fühlte, der erhielt schon vor Pfingsten seinen Text, um diesen eigenständig für die Aufführung auswendig zu lernen. Wie professionell die Grun dschüler das meisterten, zeigte sich auch daran, dass es nur eine kleine Generalprobe direkt vor der großen Aufführung gab. Zu der waren die anderen Klassen sowie die Vorschüler eingeladen. Sie konnten hautnah miterleben, wie ihre Mitschüler in die Rollen von Peter, dem Vogel, der Ente, der Katze, des Großvaters, der Jäger oder des Wolfes schlüpften.