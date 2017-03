Sulz a. N. Kein Unternehmen soll untergehen

Sulz. "Wir bekommen eher ein Platzproblem, als dass wir die Halle nicht voll kriegen", meint Renate Plocher vom Sulzer Reisebüro. Sie steckt bis über beide Ohren in der Planung zur Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse KAZ. In den kommenden Tagen würden die Einladungen an die Unternehmen geschickt und die Online-Anmeldung freigeschaltet.

Ende Juli soll der Messekatalog fertig sein. Dabei wird es wieder einige Besonderheiten geben. "Wir planen einen gemeinsamen Stand für das Handwerk", erklärt Gislinde Sachsenmaier von der Volksbank Rottweil. Durch das Preisausschreiben frage man stetig ab, welche Berufe bei den Jugendlichen gefragt seien und könne die Stände so darauf abstimmen. "Handwerkliche Betriebe tun sich schwer, Nachwuchs zu bekommen. Viele haben auch zu wenig Zeit, um sich intensiv darum zu kümmern", weiß Sachsenmaier um die "Marketinghürde". Daher habe man die Handwerkskammer zur Unterstützung angefragt. Gemeinsam wolle man den Handwerkern und besonders auch kleineren Unternehmen mit dem Stand eine Plattform bieten und diesen entsprechend prominent in der Messehalle platzieren.

Wichtig sei ihnen auch, bei den Ständen nur noch Standardgrößen mit drei und sechs Metern zuzulassen. "Wir wollen unbedingt vermeiden, dass ein kleines Unternehmen von einem großen durch die Größe des Standes ausgestochen wird", meint Sachsenmaier. Die Rasterung sorge zudem für ein einheitlicheres Bild, ergänzt Plocher.