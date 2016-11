Sulz a. N. Kein Platz für Kleinkinder in Holzhausen

Sulz-Holzhausen - Gar nicht zufrieden sind die Holzhauser Ortschaftsräte mit der Kindergartensituation. Ortsvorsteher Lutz Strobel erklärte in der Sitzung am Dienstag nach einer Anfrage aus dem Gremium, dass es in Holzhausen erfreulicher Weise sehr viele Kinder gebe. Aktuell könnten einige unter Dreijährige allerdings nicht in Holzhausen untergebracht werden.