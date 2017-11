Melissa Caniglia aus Mühlheim und Tom Eisenkrätzer aus Vöhringer, Neuntklässler an der Grund- und Werkrealschule Sulz, haben bei der Ausbildungsmesse KAZ in der Stadthalle fleißig "Katzenaugen" gesammelt und sind als Gewinner ausgelost worden. Nadja Keucher überreichte ihnen Sound Tools als Preise, gesponsert vom HGV. Wie sie ankündigte, findet die nächste KAZ am 12. Oktober 2018 statt. Foto: Steinmetz