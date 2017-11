Sulz a. N. Kampf ausgefochten

Weil das neue Fahrzeug höher als das alte Auto, muss auch zwangsläufig eine neue Garage gebaut werden. Dem Baubeginn im Mai dieses Jahres ging "ein lange währender harter Kampf" voraus, räumte Schaible ein. Hopfau habe bei der Stützpunktwehr und der Stadt Sulz einen etwas schweren Stand. Zudem sei er selbst nicht der Einfachste, versuche aber als Kommandant für die Abteilung in Sulz das Beste herauszuholen. Es sei nicht immer so gerne gesehen, wenn man seine Meinung kundtue, aber man komme damit weiter als andere Abteilungen, führte Schaible aus. Dabei habe der Ausschuss hinter ihm gestanden und ihm den Rücken gestärkt.

Einer der Reibungspunkte war die Standortfrage. Die Wehr habe alles daran setzen müssen, dass das Gebäude an ihrem jetzigen Standort am Postweg errichtet wurde. In vielen Sitzungen habe sich der Abteilungsausschuss Gedanken über die neue Garage Gedanken gemacht. Die Bauarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen und sind mit 150 000 Euro veranschlagt. Bei der Eigenleistung wurde die Abteilungswehr stark vereinnahmt. In den bisher 13 Arbeitsdiensten sind nach den Ausführungen des Kommandanten fast 350 rekordverdächtige Arbeitsstunden aufgelaufen. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Wegen eines hohen Absatzes im Gelände stelle sich die Frage, wie das Fahrzeug ohne bestehende Zufahrt in das Gebäude kommen soll, führte der Kommandant aus. Die Asphaltierung des Vorplatzes sei erst für Sommer 2018 vorgesehen. Nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges müsse sich die Wehr intensiv mit dem Auto beschäftigen. Schaible kündigte deshalb bereits spezielle Sonderübungen an. In einem Festakt am 5. Mai sind die offizielle Einweihung der Garage und die Fahrzeugübergabe geplant. Bei der Vatertags-Hockete am 10. Mai werden das neue Fahrzeug und die neue Feuerwehrgarage der Bevölkerung präsentiert.