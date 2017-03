Sulz a. N. Jeder Mensch soll sich einmischen

Gesanglich wurden die Besucher mit dem Lied "Komm, und erzähl uns", musikalisch begleitet von Jutta Schirk an der Gitarre, Sara Schirk mit der Querflöte und Rebecca Dettling am Klavier, eingeladen. Mehr Gerechtigkeit fordern die philippinischen Frauen, die in ihren persönlichen Geschichten von Leid und Elend erzählen. Auf den Philippinen ist es üblich, beim Pflanzen und Ernten von Reis die Nachbarschaft um Hilfe zu bitten. Dafür wird niemand bezahlt, aber alle bekommen etwas von der Ernte. Diese Tradition, die "Dagyaw" genannt wird, hilft, eine Gemeinschaft aufzubauen und erhalten. Dies sollte auch im Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium deutlich werden, in dem Jesus laut Bibel sagt: "So werden die Letzten die Ersten sein, und die Ersten die Letzten".

Kleine Tütchen mit fair gehandelten Reiskörnern wurden an alle Anwesenden verteilt. Der Gedanke dabei ist, dass er zusammen mit eigenem Reis in den Kochtopf gegeben wird und sich so jeder Mensch ins Schaffen einer gerechten Gesellschaft einmischen kann.

Die Lebensbedingungen und Chancen von Frauen und Mädchen zu verbessern, ist das erklärte Ziel der Projektarbeit. Abschließend konnten landestypische Speisen vom aufgebauten Buffet probiert werden. Die Besucher hatten die Wahl zwischen Hühnersuppe, Lumpias mit Dip, Auberginensalat, Empanadas, Pina Colada und vielen weiteren Köstlichkeiten.