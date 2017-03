Sulz a. N. Jeder Mensch soll sich einmischen

"Was ist denn fair?" – so ist daher auch das Weltgebetstagsbild der philippinischen Künstlerin Rowena Laxamana-Sta.Rosa betitelt. In vielen kleinen Einzelheiten hat sie einen "flüchtigen Blick auf die philippinische Situation" und dessen landestypische Gegensätze festgehalten.

Mit den Lebensgeschichten von Merlyn, Celia und Editha kommen drei Frauen zu Wort, die von Armut, Ausbeutung, Migration und den dramatischen Folgen des Klimawandels berichten. Gesanglich wurden die Besucher mit dem Lied "Komm, und erzähl uns", musikalisch begleitet von Jutta Schirk an der Gitarre, Sara Schirk mit der Querflöte und Rebecca Dettling am Klavier, eingeladen. Mehr Gerechtigkeit fordern die philippinischen Frauen, die in ihren persönlichen Geschichten von Leid und Elend erzählen.

Auf den Philippinen ist es üblich, beim Pflanzen und Ernten von Reis die Nachbarschaft um Hilfe zu bitten. Dafür wird niemand bezahlt, aber alle bekommen etwas von der Ernte. Diese Tradition, die Dagyaw (ausgesprochen Dagjau) genannt wird, hilft, eine Gemeinschaft aufzubauen und erhalten. Dies sollte auch im Gleichnis aus dem Matthäus-Evangelium deutlich werden, in dem Jesus laut Bibel sagt: "So werden die Letzten die Ersten sein, und die Ersten die Letzten".