Sulz a. N. "Irgendwo im Niemandsland"

Sulz (tz). Nicht nur der Kinderspielplatz lässt auf der Schillerhöhe Wünsche offen (wir berichteten). Die Straßen befinden sich ebenfalls in einem schlechten Zustand. "Sie sind so alt wie die Siedlung. Ab und zu wird geflickt", sagt Hartmut Kipp. Und fügt hinzu: "Wir sind irgendwo im Niemandsland." Dabei wohnen in der Siedlung rund 1000 Menschen – in etwa so viel wie in Holzhausen. Leerstände gibt es nicht. Die Bewohner haben aber den Eindruck gewonnen, dass sie aus dem Investitionsplan der Stadt herausgenommen worden sind.