Sulz a. N. Investitionen auf Rekordniveau

Zu den Investitionen gehören unter anderem Beschaffungen für die Feuerwehr (zwei Mannschaftstransportwaten, ein Einsatzleitwagen und Funkmeldeempfänger für 238 000 Euro), schnelles Internet für die Schulen, Modernisierung der Aula des Gymnasiums und die energetische Komplettsanierung der Realschule (insgesamt 1,6 Millionen Euro), die Sanierung des evangelischen Kindergartens in der Kernstadt (rund eine Million Euro, davon zahlt die Stadt 553 000 Euro) und der Kunstrasenplatz in Renfrizhausen (440 000 Euro für den Einstieg in die Realisierung).

Bergfelden ist bereits ins Landessanierungsprogramm aufgenommen worden, für Mühlheim und Fischingen wird 2018 die Aufnahme erneut beantragt. Die Gesamtkosten belaufen sich bis ins Jahr 2021 auf mehr als drei Millionen Euro. Aus dem Stadtentwicklungskonzept heraus hätten sich außerdem Initiativen zur Ortsentwicklung in Holzhausen, Glatt und Dürrenmettstetten ergeben.

In das Straßensanierungsprogramm werden nun auch Brückenbauwerke miteinbezogen. Die Erneuerung der Mühlbachbrücke in Renfrizhausen kostet 565 000 Euro. Neue Wohngebiete werden in Sigmarswangen, Fischingen und Hopfau angegangen.

Das Bauernfeindmuseum soll von der Unteren Hauptstraße in das Gebäude Vayhinger in der Sonnenstraße verlegt werden. "Nach dem anfänglich zähen und etwas holperigen Auftakt von Seiten des Investors bin ich zuversichtlich, dass es nun mit dem Projekt gut voran geht", sagte Hieber. Aus dem Leader-Programm seien 150 000 Euro beantragt worden.