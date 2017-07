Sulz a. N. Integrationsmanager soll Flüchtlingsarbeit unterstützen

Die Stadt stellt aber auch Bedingungen: Unter anderem müsse es geregelte Ansprechzeiten für Asylbewerber und Ehrenamtliche sowie eine größtmögliche Transparenz in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung geben. Hier ist Hans-Ulrich Händel als städtischer Beauftragter für Bürgerengagement und Integration Ansprechpartner.

An die Ehrenamtlichen würden mittlerweile erhöhte Anforderungen gestellt. Dies erfordere auch Fachwissen, begründete GAL-Stadträtin Heidi Kuhring den Antrag ihrer Fraktion. Dass die Stadt die Ansprüche auf einen Integrationsmanager dem Landkreis überlassen will, damit erklärte sie sich einverstanden. Nur hielt sie die Vorgehensweise, dass die Bürgermeister sich im Vorfeld schon darüber abgesprochen hätten, nicht für in Ordnung. Die Kommunen sollten darüber selber beraten.

Bürgermeister Gerd Hieber betonte, dass in dieser Runde keine Beschlüsse gefasst werden. Kritisiert worden sei von den Bürgermeistern jedoch, dass der Integrationspakt nur auf zwei Jahre angelegt sei.

Mit Vöhringen und Dornhan müsse eventuell Rücksprache gehalten werden, ob sie zu einer Kooperation bereit seien. Mittel wollten sie bislang nicht für einen Integrationsmanager beantragen, berichtete Sabrina Glöckler. Wenn Sulz eine Anfrage stelle, würde das Thema aber wohl in den jeweiligen Gremien beraten. Wie sie weiter mitteilte, sind in Sulz derzeit rund 240 Asylbewerber untergebracht.

Den Verwaltungsvorschlag, den Integrationsmanager über den Landkreis einzustellen, hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.