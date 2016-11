Sulz (mir). Die Gläubiger der Haugg Industriekühler GmbH aus Sulz haben in der vom zuständigen Amtsgericht Rottweil einberufenen Gläubigerversammlung dem Insolvenzplan zur Sanierung des Unternehmens ohne Gegenstimme zugestimmt. Zuvor hatte bereits das Amtsgericht den Plan angenommen. Seit Donnerstag ist der Beschluss rechtskräftig. Dies teilt der Aachener Anwalt Rolf-Dieter Mönning mit, der von Haugg zum Sanierungsberater berufen worden ist. "Haugg Industriekühler gilt nach Umsetzung des Plans als saniert. Der Produktionsstandort in Sulz bleibt erhalten, 54 Arbeitsplätze sind gesichert, weiteren 26 Beschäftigten wurde ein Angebot zum Wechsel in eine Transfergesellschaft gemacht", schreibt Mönning in einer Mitteilung.