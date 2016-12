Sulz a. N. InPark A 81 wird immer bekannter

Am 25. März werde der InPark erstmals auf der Messe "Treffpunkt Wirtschaft" in Rottweil vertreten sein. Des Weiteren laufe viel über Social-Media-Plattformen wie Facebook. Zudem informiert nicht nur ein Schild im Sulzer Backsteinbau über das Gewerbegebiet, sondern seit Kurzem auch eine Infotafel am Autohof in Vöhringen.

Anfang des kommenden Jahres werde man auch die Internetseite des Gewerbegebiets für internationale Interessenten mehrsprachig gestalten. Dann sollen alle Informationen auch auf Englisch, Französisch und Spanisch abzufragen sein.

Börnard befinde sich zudem stetig mit Unternehmern im Austausch. "Es war – auch wenn ich in manchen Situationen gezittert habe, weil ich unsicher war, ob alles klappt – goldrichtig, hier Wirtschaftsförderer zu werden", schloss er seinen Bericht.