Sulz a. N. Innenstadt für Verkehr gesperrt

Sulz. Die Sulzer Innenstadt mit Vorstadt wird wegen des Umzugs des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg am Sonntag von 10 bis 18 Uhr gesperrt. Die Vollsperrungen beginnen bei der Gaststätte Burg, am Kreisverkehr Friedhof, in der Vorstadt, Brühlstraße Höhe Mühlstraße und Bahnhofstraße Höhe dm-Markt.