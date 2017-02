Sulz a. N. In Trauerzeiten hält man zusammen

Sulz-Holzhausen. Ein düsterer Ort, an den die Menschen nur gehen, wenn ein trauriger Anlass sie zwingt, ein Ort, in der die Stille manchmal ohrenbetäubend sein kann – das mag auf viele Friedhöfe zutreffen, doch nicht auf den Holzhauser. Auf den ersten Blick wirkt die Ruhestätte eher wie ein weitläufiger Park. Seit etwa 40 Jahren gibt es ihn in dieser Form und an diesem Standort, kurz vor dem Ortsausgang Richtung Mühlheim.

Eindrucksvoll wirkt das Kriegerehrendenkmal, das den Besucher am Eingang empfängt. Besonders stolz ist Ortsvorsteher Lutz Strobel auf die Leichenhalle mit Räumen für die Sargaufbahrung und einer Umkleide für den Pfarrer. Dass der Ortsvorsteher auf das gepflegte Gelände sowie die offene Halle stolz sein kann, liegt zum größten Teil an Fronmeister Uwe Hipp, Gretel Lebold und Gudrun Ernst. Hipp kümmert sich auf dem Friedhof vornehmlich um die Mäharbeiten und die Heckenpflege. Gretel Lebold und Gudrun Ernst helfen bei den Pflanzbeeten und halten Leichenhalle sauber.

"Früher hatten wir zwei Fronmeister, von denen einer quasi nur für den Friedhof zuständig war. Aber jetzt, da einer gegangen ist, müssen alle anderen mehr machen", erklärt Strobel. Wie gut, dass Hipp deshalb engagierte Helferinnen hat.