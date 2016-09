Sulz a. N. In 40 Stunden qualifiziert als Bürgermentor in Sulz

Die Kursteilnehmer lernen, kompetent Verhandlungen und Gespräche zu führen, Gruppen zu moderieren, Talente zu erkennen und zu fördern, Konflikte begleiten, sicheres Auftreten und Engagementformen. Ihre Aufgaben bestehen im Realisieren von Ideen, sie begleiten Gruppen und Initiativen, unterstützen durch Zuhören und Wissen, erkennen Kompetenzen und fördern sie, handeln gemeinsam mit anderen und setzen Dialoge in Gang, um zu einem Ziel zu kommen.

Es sei sinnvoll, während der Ausbildungszeit an einem eigenen Projekt zu arbeiten, ließ Händel wissen, denn Interessen und eigene Bedürfnisse würden in den Kurs integriert. Das könne auf Vereinsebene sein, in der Jugendbetreuung, im Umgang mit Senioren oder in der Familie. Es bestünden keine Vorgaben. Ganz viel Praxisbezug werde geboten. Der Mentorenkurs umfasst 40 Stunden und wird mit einer Zertifikatübergabe durch Bürgermeister Gerd Hieber am 17. Februar 2017 abgeschlossen. Der Mentorenkus beginnt am Samstag, 15. Oktober, um 10 Uhr im Bürgersaal. Die Anmeldefrist endet am 7. Oktober. Interessierte können sich bei Hans-Ulrich Händel, Telefon 07454/96 50 77, oder 0170/1 77 61 20 sowie per E-Mail ulrich.haendel@sulz.de, melden.