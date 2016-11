Sulz a. N. Imposante Akrobatik und erheiternde Dialoge

Sulz-Dürrenmettstetten. Am Samstagabend hieß es "Mange frei" für den "Mettstetter Pfadi-Zirkus" in der voll besetzen Gemeindehalle. "Weltberühmte Artisten, Tänzer und Komiker" kündigte der Zirkusdirektor (Louisa Kurtz) dem Publikum an.