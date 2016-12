Sulz a. N. Immer mehr Arbeit für Sozialstation

"Der Pflegedienst weitet sich immer mehr aus", weiß Kämmerer Thomas Lehrer. Mit dem Pflegestärkungsgesetz II, das im Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist, werde Bedürftigkeit neu definiert. So würden auch Menschen, die beispielsweise an Demenz erkrankt sind, zu den bestehenden Pflegebedürftigen aufgenommen. Zudem hätten sich die drei Pflegestufen zu fünf Pflegegraden entwickelt.

"Im ersten Jahr hatten wir 500.000 Euro Umsatz, jetzt steuern wir bereits auf 1,5 Millionen zu", erklärt Lehrer die Ausweitung. Allein 97 Prozent davon würden auf Personalkosten entfallen. Die hätten sich im Vergleich zu 2009 verdoppelt. Schließlich sind in der Sozialstation 73 Personen tätig.

Momentan teilen sich Nachbarschaftshilfe und Pflege das Büro rechts vom Eingang. Der eine bekommt also gezwungenermaßen die Gespräche des anderen mit, auch wenn die Thematik ihn gar nicht tangiere. Deshalb wird die Nachbarschaftshilfe ins Büro links vom Eingang wechseln, wo derzeit noch Gudrun Wößner sitzt, die sich um die Themen Abrechnung, Essen auf Rädern und Hausnotruf kümmert. Die Pflege wird indes in den Besprechungsraum verlegt. So sind die Bereiche getrennt.