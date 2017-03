Sulz a. N. Imker freuen sich über gute Honigernte

Einige Imker und Interessierte haben im vergangenen Jahr einen Anfängerkurs beim Nachbarverein in Dettingen belegt, zum Teil kauften sich die Jungimker gleich Bienenvölker und konnten durch die anschließende Honigtracht die Unkosten wieder erwirtschaften.

Wie im Vorjahr beschlossen, werden 2017 am dritten Dienstag im Monat die Monatsversammlungen abgehalten. Am Tag der Imkerei ist Otto Gönner wieder beim Neukauf präsent, ein Ausflug ist im September geplant.

Schriftführer Friedbert Fischer erinnerte unter anderem an den Ausflug auf die Bodensee-Insel Mainau. Kassiererin Ursula Rebholz konnte dank eines Zuschusses des Landratsamts und einer Spende ein gutes Ergebnis präsentieren, regte aber an, den Beitrag in naher Zukunft zu erhöhen.

Aktuell hat der Verein 67 Mitglieder, die im Besitz von 583 Bienenvölkern sind. Im Schnitt hat jeder Imker 8,7 Bienenvölker.