Sulz a. N. Im Rhythmus der Disco-Musik

Drücken sei wichtig, betont Wößner. Dies helfe, den Blutkreislauf aufrechtzuerhalten und den Restsauerstoff ins Gehirn zu befördern. "Da muss man gar nicht groß beatmen", sagt er.

Eingetrichtert bekamen die Schüler drei Worte: prüfen, rufen, drücken. Wenn man festgestellt hat, was passiert ist, soll professionelle Hilfe, am besten unter Telefon 112, angefordert und, wenn nötig, der Hilfsbedürftige wiederbelebt werden. Wößner hofft, dass sich die Schüler bei einem Notfall an die Disco-Musik erinnern. Sie gibt den richtigen Rhythmus bei der Reanimation vor.

Die Schüler zeigten sich sehr interessiert. Wößner ist überzeugt: "Wenn es darauf ankommt, macht jeder das Richtige." Vorgesehen sei, die Aktion jährlich zu wiederholen.

Unterstützt wird sie vom Land Baden-Württemberg. Die Schulen bekamen Übungsmittel bereitgestellt. Wößner und Schnurr, die am Albeck-Gymnasium den Sanitätsdienst übernommen haben, hatten sich für die Lebensrettungsaktion vorher schulen lassen.

Die beiden Lehrer betreuen im Haus auch die Schulsanitäter. Diese seien fast täglich ein oder sogar mehrmals im Einsatz. "Sie sind topfit und wissen, was zu tun ist. Erwachsenen stehen sie in Nichts nach", lobt Wößner.

Am Ende lassen die Schüler die Luft aus den Puppen und verstauen sie im Korb. Wößner wünscht ihnen, dass sie das Erlernte nie anwenden müssen. Falls doch, dann haben sie jedenfalls das nötige Wissen, um Leben zu retten.