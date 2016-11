Sulz a. N. Im Ernstfall entscheiden manchmal Sekunden

Jürgen Grötzinger von der Firma "GMT" vertrat einen Hersteller solcher Geräte die im Ernstfall Leben retten können. Dazu war auch Sabrina Glöckler von der Stadtverwaltung mit am Ratstisch und als weitere Gäste wurden Mitglieder vom Ortschaftsrat Renfrizhausen begrüßt.

Es ist schon zehn, zwölf Jahre her als auf dem Mühlheimer Sportplatz ein Fußballer nicht zuletzt durch den schnellen Einsatz des DRK und eines Defibrillators gerettet werden konnte. Das Gerät hat in vielen Firmen, Betrieben und öffentlichen Gebäude Einzug gehalten, es gehört auch im Kreis Rottweil inzwischen zum Inventar, wenn neue Gebäude und Hallen entstehen und wo die Sicherheit immer mehr im Mittelpunkt steht.

In den meisten Hallen im Sulzer Stadtgebiet gibt es keinen Defribillator, so auch in der Mühlbachhalle. Hier hatte Peter Emmering vom Jiu-Jitsu-Club Mühlbachtal diese Thematik bei der Vereinsbesprechung angesprochen und sehr schnell die Ortsvorsteher überzeugt. Barbara Klaussner hat reagiert und dazu die beiden Experten eingeladen. Helmut Woitas erklärte, wie wichtig ein solches Gerät ist und Betroffenen das Leben retten kann. Der Notarztwagen brauche eine gewisse Zeit bis er vor Ort ist, da wäre es sträflich in dieser Zeit nichts zu tun, in der Hoffnung dass der Rettungseinsatz dann noch gut geht.