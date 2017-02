Sulz a. N. Im Eichenportal steckt der Holzwurm

So wurde 1901 die neue Kirche St. Margaretha –­ benannt nach der Patronatsherrin Margaretha von Rechberg – eingeweiht. Sie steht auf Pfählen, wie Speier verrät. Renoviert habe man die Kirche für die rund 500 Katholiken im Ort seitdem mehrmals, unter anderem 1986 außen und 1988 innen. Das Turmkreuz wurde vor etwa 13 Jahren erneuert.

Um diese Zeit herum entstand auch der Kirchenförderverein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kirche außen wie innen zu pflegen und zu unterhalten. 54 Mitglieder hat der zweitjüngste Verein im Ort mittlerweile.

Auch wenn Speier und Kreher noch keine Idee von den Kosten für die Türerneuerung haben, so sind sie sich doch sicher, dass der Kirchenförderverein die Renovierung allein stemmen wird. Mit Zuschüssen rechnet Speier nicht. Seit 1992 wird die Pfarrei Fischingen von der Pfarrei Empfingen mitbetreut und ist damit eine von acht Mitgliedsgemeinden, in der jede eine eigene Kirche hat. Für die Instandhaltung der Gotteshäuser seien die Gemeinden selbst verantwortlich, meint Speier.

Sorgen machen ihm nur zukünftige Investitionen. So stehe irgendwann die Renovierung der Fenster an, vermutet er. Bei einigen der Butzenscheiben, die man vom Chorraum aus sieht, seien die Gläser zersprungen. "In den vergangenen Jahren hat es keine Neueintritte in den Verein sowie recht wenige Spenden gegeben", erzählt er. Er hoffe, dass Letzteres wieder anziehe, wenn ein konkretes Projekt anstehe – wie im Fall der Türen. In 15 Jahren habe der Förderverein immerhin einiges bewegt.

Und dieses Jahr steht noch ein großes Projekt an. So soll ein Buch mit alten Fischinger Fotoaufnahmen entstehen. Schriftführer Kreher ist dabei federführend. Erscheinen soll es voraussichtlich im Dezember und Fischingen von seiner besten Seite zeigen – und da darf die Kirche St. Margaretha natürlich nicht fehlen.