Sulz a. N. Ideen für "Unser Laden" gesucht

Kurz vor dem Ende steht der Laden indes nicht. "Im operativen Geschäft arbeiten wir aber nicht kostendeckend", erklärte Gruhler. Das Defizit muss von Nebeneinnahmen – Spenden – ausgeglichen werden. Doch in einem Ort mit 850 Einwohnern müsste sich ein Laden selber tragen können, wenn, so Gruhler, jeder einen Teil seines Einkaufvolumens im Ort tätigen würde. Die Praxis zeige jedoch, dass es nicht so sei.

Hans-Ulrich Händel plant, für die "Zukunftswerkstatt" im Bürgerzentrum zehn Thementische aufzustellen. Zu jedem gesellt sich ein Moderator, der die Diskussion leite und auch in der Lage sei, Ideen auf den Punkt zu bringen.

Zu den Moderatoren gehören unter anderem Frank Börnard und Sabrina Glöckler von der Stadtverwaltung, doch auch von auswärts konnten Diskussionsleiter gefundne werden. Händel ist überzeugt, dass "etwas Gutes herauskommt". Vorausgesetzt: Es kommen genug Teilnehmer. Bürger aus anderen Ortsteilen sind ebenfalls eingeladen. Die Zukunftswerkstatt für "Unser Laden" findet am Donnerstag, 19. Januar, ab 17.30 Uhr (Beginn 18 Uhr) im neuen Bürgerzentrum statt. Gedacht ist an ein geselliges Ambiente mit Snacks und Getränken.