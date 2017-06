Sulz a. N. Hunde gehen auf 54-jährige Frau los

Sulz. Die Frau ging auf dem Verbindungsweg zwischen Sulz/Schillerhöhe und Glatter Täle mit ihrem angeleinten Dackel spazieren. Hier wurde sie plötzlich von zwei mittelgroßen, kräftigen Hunden attackiert. Die nicht an der Leine geführten Tiere bissen der Frau in den Arm und beschädigten dabei auch ihre Jacke. Ihren Dackel fielen sie laut Polizei auch an, er wurde jedoch nicht verletzt. Begleitet wurden die beiden vierbeinigen Angreifer von einem jungen Mädchen, das die beiden Hunde kaum unter Kontrolle hatte.

Der Polizeiposten Sulz erbittet Hinweise unter Telefon 07454/9 27 46.