Sulz a. N. Hopfauer Wehr gut aufgestellt

Einen stattlichen Überschuss habe man bei diversen Veranstaltungen erwirtschaften können. Aus eigener Kasse wurden für 548 Euro gebrauchte Funkmeldeempfänger angeschafft und instandgesetzt. Jeder der 26 Aktiven kann nun bei einem Einsatz "angepiepst" werden.

Aus dem Bericht von Reiner Schrägle war zu ersehen, wie arbeitsintensiv die Jugendausbildung ist. Derzeit gehören elf Jugendliche der Wehr an. Während Annika Sturm im nächsten Jahr wieder austreten wird, gehen Marc Kitzlinger und Sarah Noll als Quereinsteiger zur Grundausbildung. Bei zehn Übungen in Hopfau wurden die Jugendlichen in die Ortskenntnisse und feuerwehrtechnischen Anlagen sowie Geräte eingeführt.

Als "Macher" der Löschgruppe Brachfeld mit vier aktiven und drei jugendlichen Mitgliedern freute sich Schrägle ganz besonders darüber, dass es mit Hilfe von Ortsvorsteher Albert Beck gelungen ist, die ehemalige Güllegrube von Werner Sturm mit ihren 250 Kubikmetern Fassungsvermögen zukünftig als Löschwasserbehälter nutzen zu können. Stadtbrandmeister Eugen Heizmann betonte, dass die Wehr gut aufgestellt sei und die Jugendarbeit stimme. Die Bauarbeiten für den Neubau der Feuerwehrgarage können im Januar vergeben werden. Die Anschaffung des neuen Feuerwehrautos vom Typ MLF (Mittleres Löschfahrzeug) ist für 2018 vorgesehen.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Wahl des Abteilungsommandanten und seines Stellvertreters. Martin Schaible stellte sich wieder zur Wahl und erhielt 17 Ja-Stimmen (bei einer Enthaltung). Zu seinem Stellvertreter wurde Oliver Schreiber ernannt.