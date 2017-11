Sulz a. N. Hopfauer fühlt sich im Stich gelassen

Sulz-Hopfau. "Das Land steht hinter seiner Zusage, den Landwirten und Winzern zu helfen", hieß es in einer Pressemitteilung des Minsters für für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk. So stehen scheinbar Ad-hoc-Hilfen in Höhe von 49,44 Millionen Euro in Aussicht.

Grund ist der Jahrhundertfrost vom 19. bis 22. April dieses Jahres. Wie erwartet habe dieser massive Schäden im Obst- und Weinbau nach sich gezogen. "Das Land hat bereits im Mai versprochen, die Betroffenen nicht im Stich zu lassen", meinte Hauk am Mittwoch in Stuttgart. Genau das geschieht aber gerade beim Duttenhoferschen Apfelgut in Hopfau. Nach einer katastrophalen Ernte ist die Lage ernst. "Wir haben bis zu acht Stunden darauf verwendet, einen Antrag auf Unterstützung zu stellen, nur um jetzt leer auszugehen", sagt Bernd Neuner-Duttenhofer verbittert.

Im Stich gelassen