Sulz a. N. Hofnarren geben Lehrstunde

Sulz-Mühlheim (ub). Was steckt eigentlich unter der Maske und dem Häs? Und welche Geschichten verbergen sich hinter den Narrenfiguren? Die Hofnarren der Narrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen haben all dies den Schülern der Grundschule Mühlheim erklärt. Narren in der Schule – das ist fast immer dasselbe: Am Schmotzigen kommen die Zünfte, um die Schüler in die Fasnetsferien zu verabschieden. Die Grundschule Mühlheim wollte ein bisschen mehr und hat bei der Narrenzunft gefragt, ob die Grundschüler nicht mal ein Blick hinter die Masken der Zunft werfen könne. Jasmin Pflumm und Yvonne Wezel waren deshalb mit ihrem Häs und Masken kürzlich in den Klassen zu Besuch.