Sulz a. N. Hochbetrieb im Gewerbegebiet "InPark A 81"

Für den Erdbau gelten besondere Anforderungen auf der Grundlage eines Qualitätssicherungsplans, wie Christian Müller vom Rottenburger Planungsbüro Gauss und Lörcher erklärte. Während der drei- bis vierwöchigen Bauzeit werde das Material laufend beprobt und der Einbau kontrolliert. Momentan werden täglich 1500 Kubikmeter angefahren – das sind pro Tag etwa 30 bis 40 Lastwagenfuhren. Insgesamt werden 24 .000 Kubikmeter benötigt, damit die Neigung am Ende auf etwa drei Prozent reduziert werden kann.

Die Anfahrt sei über die Autobahn festgelegt worden. Am gestrigen Montag fuhren die Lastwagen offenbar aber noch durchs Mühlbachtal. Lehrer und Börnard hoffen, dass die Verkehrsbelastung der Ortschaften künftig vermieden wird.

Zusätzliche Kosten entstehen nicht: "Wir können das kostenneutral darstellen", versicherte Lehrer. Material, Einbau und Verdichtung seien nahezu umsonst. Die Steinbruchfirma Gfrörer könne stattdessen zusätzlichen Deponieraum schaffen.

Die Dachdeckerfirma Herbst könnte nun den Bauantrag einreichen, sagte Lehrer. Das Richtfest wird er allerdings nicht mehr in seiner Funktion als Geschäftsführer und Sulzer Stadtkämmerer erleben: Lehrer wird Anfang Juli Bürgermeister in Aichhalden. Außer Herbst seien noch drei weitere Grundstücksverträge in Arbeit, teilte er mit.