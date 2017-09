Sulz a. N. Hilfestellung zur Integration

Ganz wichtig sei: Nach einem Integrationskurs könne man Deutsch und die Muttersprache bei einer Bewerbung angeben und die interkulturelle Kompetenz herausstellen. "Migration ist kein Problem, keine Belastung, sondern eine Chance", betonte Stefanie Schiebel. Asylbewerber auf der Suche nach Arbeit können sich aber auch an die IQ Servicestelle zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in Rottweil wenden. Ansprechpartnerin ist hier Bettina Köster, die sich gestern Abend ebenfalls vorstellte. Sie kooperiert mit dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit, berät nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Unternehmen bei der Einstellung und Qualifizierung von geflüchteten Menschen.

Dass Asylbewerber durchaus Chancen haben, einen Arbeitsplatz zu bekommen, zeigte Andrea Kopp auf. Sie bat elf in Vöhringen wohnende Flüchtlinge nach vorne. diese erzählten über ihre Erfahrungen. Einige von ihnen sind bei der Firma Beilharz beschäftigt. Es sei besser zu arbeiten, als Geld vom Staat zu kassieren, sagte ein Mann, der in dem Vöhringer Unternehmen einen Job erhalten hat. Der Flüchtlingsarbeitskreis in Vöhringen hilft bei der Arbeitsvermittlung.

Weitere Themen an dem Abend waren Wohnen und Mobilität. Über Führerschein und Versicherung informierte die Fahrschule Braun.