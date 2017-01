Sulz a. N. Hexenkessel brodelt

Feiern wollten in diesem Jahr vor allen Dingen die Gäste. Es entstand der Eindruck, dass viele schon lange auf diesen Augenblick gewartet haben und in der Halle, wie auch im Raucherzelt, so richtig durchstarteten. Dort war es DJ Brauni, der aktuelle Hits auflegte und die Stimmung anheizte.

Mehr hausgemachte Musik hatten die "Lausbuba" zu bieten. Das Duo brachte ein enormes Repertoire mit und sorgte in der Zeit, als auf der Bühne gerade Pause war, für Unterhaltung und Stimmung. Die eingeladenen Zünfte stellten sich auf der Bühne vor. Aus der Kernstadt in Sulz waren weit mehr als 100 Narren, darunter viele Hexen und Narros, gekommen und feierten bei der ersten offiziellen Fasnetsveranstaltung in der Region mit.

Die Hofnarrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen war mit einer starken Gruppe vertreten. Die kurze Reise aus Vöhringen hatten auch die Schlossberghexen gemacht. In der Halle brodelte es wie in einem Hexenkessel, aus Empfingen waren die "Weiherhexen" vertreten, die ihren Hexentanz zeigten.

Die "Lu-Ka"-Narrenzunft aus Kusterdingen stellte sich auf der Bühne dem Publikum vor, genauso die Baurawaldhexen, die allerdings zwiegespalten waren. Der Geburtstag von Oberhexe Stefan Kipp ließ die Baurawaldhexen immer wieder zwischen der Halle und dem Narrenheim wechseln. Aus Hochdorf kamen die Daxburghexen und dazu alle weiteren Narrenfiguren aus dem Gäu.

"Shit-Bulls" sind einer der Höhepunkte

Auf der Bühne wechselten sich verschiedene Showtanzgruppen ab. Nach den beiden Bergfelder Garden waren es die Tänzerinnen "Step by Step" aus Sigmarswangen, die für ein grünes Leuchten auf der Bühne verantwortlich waren. Die Showtanzgruppe aus Mühlheim und Renfrizhausen hatte heuer ein feuriges Bild auf die Bühne gezaubert.

Nicht nur von der Lautstärke her waren die "Shit-Bulls" aus Wiesenstetten der Höhepunkt des Abends. Angeheizt von den eigenen Cheerleadern spielten sie die anderen Gäste auf die Bänke und Tische. Viele blieben noch lange da und ließen sich von den "Lausbuben" in Stimmung halten.