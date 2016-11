Sulz a. N. Herzerfrischende Kommentare und improvisierte Dialoge

Recht lebhaft gestaltete sich der Auftritt der Stadtbewohner in authentischen Kostümen, die über den König und seinen Steuereintreiber schimpften: "Der hat das ganze Geld, das passt in mein Klischee." Die Schauspieler, pflegebedürftige und dementkranke Senioren, lebten in ihren Rollen. Herzerfrischende Kommentare und improvisierte Dialoge aus der Situation heraus, schlagfertig und voller Witz, ließen schmunzeln. Alles in schwäbisch, lebhaft bewundernswert in Mimik und Gestik, die Akteure begeisterten.

Und in der Straße war etwas los, der Bäcker buk sein Brot, die Spielzeugmacherin arbeitete und die Schneiderin bediente eine alte Nähmaschine. Ein Bettler wird gespeist. In stoischer Ruhe wachte die Leibwache vor dem Schloss, während sich der Hofnarr liebevoll um die Bevölkerung kümmerte. Wer vorher Bettler war, glänzte im dritten Akt als Königin und König, das Sternenkind, geläutert und wieder rein, wird neue Königin. Jeder Akt schloss voller Emotionen mit einem Volkslied ab, begleitet am Akkordeon durch Julius. Der lange Beifall sprach ein großes Lob aus.

Unterstützt wurden die Schauspieler durch die ehrenamtlichen Helfer Martin Bohnert (Jakob), Jenny Kreher (Sternenkind), Regina Finckh (Lillifee), Wolfgang Fischer (Lanzelot), Lydia Röhse (Schneiderin), Martina Priebe-Emanuele (Hofnarr, Maske und Friseur), Beatrix Feixel (Nonne). Renate und Heiner Sauer waren für Kostüme und Bühnenbild zuständig. Für die Bühnentechnik sorgten Jörg Bornemann, Wolfgang Fischer, Dieter Poplutz sowie Bewohner und Mitarbeiter der Arbeitstherapie von Wohnbereich 4.