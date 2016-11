Sulz a. N. Herzen und Kerzen beim Weihnachtsmarkt

Die siebenjährige Eva war es, die den Startknopf für die Sulzer Weihnachtsbeleuchtung drückte und die Stadt festlich scheinen ließ, sehr zur Freude der Marktbesucher. Die hatten laut von Zehn rückwärts gezählt, bis die kleine Eva bei Null den Schalter drückte, assistiert von Bürgermeister Gerd Hieber.

Doch die Weihnachtsmarktbesucher erfreuten sich nicht nur am festlichen Lichterglanz sondern auch an dem reichhaltigen Angebot, das es an den vielen Ständen gab.

Selbstgebastelte Männchen, bunte Mützen, Weihnachtsdekoration, Adventskalender und vieles mehr gab es zu durchstöbern. Wer dabei Hunger bekam, konnte an den zahlreichen Essenständen zwischen Crêpe, Pizza, Schmalzgebäck und Co. auswählen. Und dazu natürlich einen feinen Glühwein genießen.