Sulz a. N. Herzen und Kerzen am Weihnachtsmarkt

Sulz. Glühwein, Zuckerwatte und feines Gebäck: Der Sulzer Weihnachtsmarkt lockte wieder die Besucher. Die nutzten die Gelegenheit und ließen sich richtig in die Adventszeit einstimmen. Die siebenjährige Eva war es, die den Startknopf für die Sulzer Weihnachtsbeleuchtung drückte und die Stadt festlich scheinen ließ, sehr zur Freude der Marktbesucher. Doch die Weihnachtsmarktbesucher erfreuten sich nicht nur am festlichen Lichterglanz sondern auch an dem reichhaltigen Angebot, das es an den vielen Ständen gab.