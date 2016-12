Sulz a. N. Herrchen gesucht: Viele Tiere warten auf ein neues Zuhause

Vor ein paar Jahren bot sich Cornelia Ardelt ein Bild des Schreckens. 50 Degus, rattenähnliche chilenische Nagetiere, tummelten sich in einer Wohnung. Einige von ihnen waren erblindet. Die Nager brauchen nämlich spezielle Nahrung, erklärt Ardelt. Sie selbst sei, nachdem sie die Tiere so aufgefunden hätte, mit dem Kräuterkorb unterwegs gewesen.

Es war das typische Werk so genannter "Tierhorter", die krankhaft Tiere sammeln, ohne die Anforderungen für Nahrung oder Hygiene einhalten können. "Anfangs meint man es bestimmt noch gut, aber irgendwann verliert man einfach den Überblick, und die pflanzen sich schnell fort", weiß Ardelt. Sie kennt einige dieser Fälle. Meist wird der Tierschutzverein vom Veterinäramt dazu gerufen, wenn es Fälle von schlechter Tierhaltung gibt, rechtlich darf der Verein nämlich nicht reagieren. "Ein Teil unserer Einsätze ist tatsächlich die Begleitung von Beschlagnahmungen", berichtet sie.

Die Tiere, meistens sind es Nager oder Katzen, müssen dann in einer der bislang etwa zehn privaten Pflegestellen aufgepäppelt werden, denn eine vereinseigene Stelle gibt es beim 1992 gegründeten Verein mit rund 180 Mitgliedern nicht. Dort bleiben die Tiere meist zwischen 14 Tagen und acht Wochen. Auch Exoten wie Schildkröten werden häufig von den ehrenamtlichen Helfern des Vereins aufgefunden. "Meist sind sie den Leuten dann doch lästig oder einfach nicht das, was sie sich vorgestellt haben", versucht Ardelt eine Erklärung für das Verhalten zu finden. So sei es auch oft der Fall, wenn Haustiere zu Weihnachten geschenkt würden. Davon rät sie klar ab.