Sulz a. N. Herbstfest findet eine große Resonanz

In diesem Jahr musste nicht lange überlegt werden, ob das Herbstfest an der B14 oder in der Halle veranstaltet werden sollte. Nachdem die Aktion "Mobil ohne Auto" abgesetzt worden war, war es klar, dass in Zukunft das Herbstfest in der Turn- und Festhalle seinen festen Platz hat.

Der Schwarzwälder Schinken, der jedes Jahr an der Decke hängt, wechselte gegen Abend den Besitzer. Wer das Gewicht am genauesten erraten hatte, durfte den Schinken mit nach Hause nehmen.